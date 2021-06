Für Ludwigshafen meldete das Landesuntersuchungsamt am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,4. Die Anzahl der aktuellen Corona-Fälle lag bei 94. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Montag bei 3,2, für Frankenthal wurde der Wert 8,2 gemeldet. Bleibe der Wert konstant unter 35, dann könne die nächste Stadtratssitzung im Pfalzbau wieder in Präsenz stattfinden, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag an.