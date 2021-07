Die Corona-Inzidenz für Ludwigshafen lag am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 11,6 – und damit etwas niedriger als am Tag zuvor (15,1). Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug der Wert 5,2, in Frankenthal 2,1, in Speyer 2,0. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an. Das Gesundheitsamt vermeldet für Donnerstag 149 akute Corona-Infektionen für die Region: 82 aus Ludwigshafen, 33 aus dem Kreis, 18 aus Speyer, 16 aus Frankenthal.

