Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Freitag auf Sonntag in Ludwigshafen nicht weiter gestiegen. Nach 77,2 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner am Freitag, lag der Wert am Sonntag bei 73,1. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Es gibt derzeit in der Stadt 278 akute Corona-Fälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Sonntag bei 36,2 (123 akute Fälle). Gegenüber Freitag (34,9) ist der Wert damit leicht gestiegen.