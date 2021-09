Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Ludwigshafen liegt am Montag bei 196,8 (Vortag: 176,5). Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, gibt es derzeit 768 aktuelle Fälle. Die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts mittlerweile beim Wert 450,85. Den mit 253,16 zweithöchsten Inzidenzwert in Ludwigshafen weist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen auf. Für den Rhein-Pfalz-Kreis hat das Landesuntersuchungsamt am Montag einen Inzidenzwert von 79,6 (Vortag: 67,3) angegeben, in Frankenthal liegt die Inzidenz bei 129,2 (Vortag: 147,7). In Speyer nähert sich die Inzidenz ebenfalls der 200er-Marke und wird am Montag mit 189,9 (Vortag 152,3) angegeben.

