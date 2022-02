In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 1064,6 (Vortag: 1090,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 739,9 (783,2). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 995,9 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 378,0 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2.693,8 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,88 pro 100.000 Einwohner (4,67).

Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 5830 aktuelle Corona-Fälle, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 4042. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es weiterhin in der Altersgruppe der Fünf-bis 14-Jährigen: 1826,8 gibt das Max-Planck-Institut für Ludwigshafen an, 1470,4 für den Kreis.