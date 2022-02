In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 1092,4 (Vortag: 1106,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 845,9 (792,9), in Frankenthal bei 935,4 (894,4) und in Speyer bei 967,7 (869,1). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1144,5 angegeben. Nach Impfstatus aufgeschlüsselt liegt sie in Rheinland-Pfalz bei 535,7 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2851,8 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt aktuell 6,24 (5,80).

Die höchsten Inzidenzwerte gibt es weiterhin in der Altersgruppe der Fünf-bis 14-Jährigen. Den offiziellen Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ist zu entnehmen, dass es an den Ludwigshafener Schulen aktuell 1180 Corona-Infektionsfälle bei den Schülern und 83 aktuelle Fälle bei den Lehrern gibt. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es der ADD zufolge 512 Corona-Infektionsfälle bei den Schülern und 26 bei den Lehrkräften.