Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nochmals gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag bei 1358,8. Derweil werden für Städte, die im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis liegen, weiterhin zum Teil deutlich niedrigere Inzidenzwerte gemeldet. Das LUA gibt für Ludwigshafen 768,4 (Vortag: 774,2) an, für den Rhein-Pfalz-Kreis 795,5 (830,4), für Speyer 912,5 (880,9) und für Frankenthal 886,2 (931,3). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 7,69 (7,52).

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) meldet am Donnerstag für Ludwigshafen 516 aktuelle Infektionsfälle bei den Schülern und 104 Fälle bei den Lehrern. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind der ADD zufolge 392 Schüler und 42 Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert.