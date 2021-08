Einen weiteren Sprung nach oben macht die Corona-Inzidenz im Ludwigshafener Stadtgebiet. Am Donnerstag liegt sie laut Untersuchungsamt bei einem Wert von 72,0 (Vortag: 67,9). Der Wert für den Rhein-Pfalz-Kreis beträgt 34,9 (Vortag: 31,0). Die Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. In Ludwigshafen gibt es, Stand Donnerstag, 247 akute Corona-Fälle, im Landkreis sind es 114. In Frankenthal liegt die Inzidenz unverändert bei 63,6, in Speyer bei 61,3 (Vortag: 51,4).

Noch bis zum 9. September läuft im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle eine Sonder-Impfaktion, bei der sich Menschen ab dem zwölften Lebensjahr ohne vorherige Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen können: Immer montags bis freitags im Zeitraum von 9.30 bis 17 Uhr. Um das Angebot nutzen zu können, müssen die an einer Impfung Interessierten in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten. Die Stadtverwaltung teilt derweil mit, dass es im Impfzentrum Ludwigshafen bisher einen Impfstoffverwurf von 80 Spritzen unterschiedlicher Hersteller gab. Der Verwurf sei unter anderem bei der Aufbereitung des Impfstoffes, wegen zuvor entdeckter Verunreinigungen der Stoffe sowie wegen Impflingen, welche die angesetzte Impfung im Impfzentrum letztendlich verweigerten, entstanden.