In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt bei 1001,4 (Freitag: 1114,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 662,3 (762,5), in Frankenthal bei 703,6 (793,8) und in Speyer bei 674 (776,5). Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 863,7. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz lag bei 4,16 pro 100.000 Einwohner (Freitag: 4,50). Der Anteil von Omikron an den Corona-Virusmutationen betrug, Stand Freitag, laut Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz 97,8 Prozent. In Ludwigshafen waren es 92,5 Prozent und im Rhein-Pfalz-Kreis 96 Prozent. Dabei mit einberechnet werden Fälle mit dem Meldedatum der vergangenen 14 Tage.