Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Mittwoch bei 104,3 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Wie das Landesuntersuchungsamt weiter mitteilte, sind 535 akute Fälle im Stadtgebiet registriert worden. Gegenüber dem Vortag gibt es 40 zusätzliche Fälle. Von Neuinfektionen am stärksten betroffen sind nach Angaben des Max-Planck-Instituts junge Menschen: Demnach beträgt die Inzidenz 210 bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren , bei den 15- bis 34-Jährigen liegt der Wert bei 182. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Gesamt-Inzidenz bei 111,8. Dort gibt es 467 akute Fälle (plus 38 im Vergleich zum Vortag). Da die Einlieferung von Covid-Patienten in Kliniken und der Anteil der Erkrankten auf den Intensivstationen noch nicht die kritische Marke erreicht haben, gilt in beiden Kommunen weiterhin die Warnstufe 1. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen rund 13.350 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden, 338 Patienten starben. Im Landkreis sind es 8330 Personen und 231 Tote.