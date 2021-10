Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen ist am Montag weiter gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldete 98,5 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). 461 aktuelle Fälle sind im Stadtgebiet registriert worden, ein Plus von 36 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt mittlerweile bei 338 Menschen. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es aktuell 404 Infektionen (ein Plus von 33 Fällen im Vergleich zum Vortag). Der Inzidenzwert liegt hier bei 92,4. Beide Kommunen liegen noch im Bereich der Stufe 1 in einem dreistufigen Warnsystem, das auch die Unterbringung von Covid-Patienten in Kliniken berücksichtigt.