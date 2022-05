In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 288,6 (Vortag: 345,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 374,8 (440,1). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 532,2 (598,2) angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 3,80 (4,42). Ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen kann man sich im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle – und zwar während der Betriebszeit, also montags bis freitags, jeweils zwischen 13 und 17 Uhr.