In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 115,3 (Vortag: 131,0), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 113,7 (120,8), in Frankenthal bei 102,6 (137,4) und in Speyer bei 161,6 (193,1). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Dienstag beim Wert 2,7 (2,2). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 4,76 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (3,97). Sowohl für Ludwigshafen als auch den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1.

Erst, wenn zwei der insgesamt drei Leitindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen bestimmte Schwellenwerte überschreiten, wird die nächsthöhere Warnstufe ausgerufen. Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit einem Wert von über 100 bereits Warnstufe 2 erreicht. Auch der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ kommt Warnstufe 2 recht nah: Landesweit sind 4,76 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, sechs Prozent ist der Schwellenwert zu Warnstufe 2. Der Leitindikator Hospitalisierungsinzidenz würde ab fünf Covid-19-Krankenhausfällen Warnstufe 2 erreichen.