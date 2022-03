Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Mittwoch bei 829,9 (Vortag: 937,1) Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). 6429 akute Fälle im Stadtgebiet sind vom Landesuntersuchungsamt registriert worden. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 945,4 (Vortag: 1059,7). Dort sind 6072 aktuelle Fälle gemeldet. Die Kennziffern sind in den vergangenen Tagen etwas gesunken. Zum Monatsende könnte es daher erste Anzeichen für einen rückläufigen Trend geben, falls sich diese Entwicklung in den kommenden Tagen fortsetzt. Im März war die Anzahl der Neuinfektionen kräftig gestiegen – allein in Ludwigshafen wurde an fünf Tagen die 1000er-Marke überschritten.