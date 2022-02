In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 1090,7 (Vortag: 1218,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 783,2 (810,3). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 963,7 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 343,4 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2.661,9 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,67 pro 100.000 Einwohner (4,13). Nach der aktuellsten Schätzung des Robert Koch-Instituts wird die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz mit 0,97 angegeben. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.