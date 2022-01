In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 290,3 (Vortag: 357,0), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 254,0 (283,7). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 318,1 pro 100.000 Einwohner angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 210,8 pro 100.000 geimpfte Personen und bei 584,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen. Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus würden dabei „altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt“. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,61 pro 100.000 Einwohner (2,59).