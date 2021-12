In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 309,5 (332,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 370,3 (401,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,99 pro 100.000 Einwohner (3,84). Aktuell werden seitens des Kreisgesundheitsamts keine Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet, die Fallzahlen seien auf viele Einzelfälle, auch in familiären Bereichen, zurückzuführen.

Weil seit dem 24. November im öffentlichen Nahverkehr die sogenannte 3G-Regel gilt, eine Mitfahrt in Bus und Bahn also nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene möglich ist, kontrolliert die Rhein-Neckar-Verkehrgesellschaft (RNV) in ihren Fahrzeugen und zieht jetzt eine erste Zwischenbilanz. „Die überwiegende Mehrheit unserer Fahrgäste hält sich an die 3G-Regel und auch nach wie vor an die Maskenpflicht“, zeichnet Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV, ein weitgehend positives Bild. Ernste Zwischenfälle bei den Kontrollen habe es in den letzten Tagen nicht gegeben.