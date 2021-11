In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 232,4, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 270,7, in Frankenthal bei 219,5 und in Speyer bei 236,5. Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Montag beim Wert 2,9. Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 5,86 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt . Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1. Sollte der Leitindikator „Anteil Intensivbetten“ an drei aufeinanderfolgenden Werktagen über sechs Prozent liegen, würde Warnstufe 2 ausgerufen.

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es derzeit bei Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 688,62. Für Ludwigshafen wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 515,25 angegeben. Die Informationen zur Altersstruktur der Infizierten sind auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abrufbar.