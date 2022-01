In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt bei 345,4 (Freitag: 311,2), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 272,0 (246,2), in Frankenthal bei 313,8 (276,9) und in Speyer bei 354,7 (285,8). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz betrug 2,88 pro 100.000 Einwohner (Freitag: 2,56).