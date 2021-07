Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises bestätigt, dass in seinem Zuständigkeitsbereich die Delta-Variante angekommen ist. 17 Fälle sind seit Mai bekannt geworden, acht davon allein in den vergangenen acht Tagen. „Wir folgen da dem Bundestrend“, sagt Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz, an die das Kreisgesundheitsamt angedockt ist. Auf Bundesebene melde das Robert-Koch-Institut, dass sich der Anteil der Proben, in denen die Variante gefunden wird, auf rund 37 Prozent erhöht habe. Landrat Clemens Körner (CDU) mahnt angesichts dessen, dass trotz aller Lockerungen die Pandemie noch nicht vorbei ist. „Gerade im Hinblick auf die Delta-Variante, ist es nach wie vor wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.“

141 Corona-Infektionen am Freitag

Für Freitag meldet die Behörde 141 Corona-Infektionen aus der Region: 82 aus Ludwigshafen, 30 aus dem Landkreis, 16 aus Speyer, 13 aus Frankenthal. Stabil auf niedrigem Niveau sind die Sieben-Tage-Inzidenzwerte (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner): In Ludwigshafen liegt der Wert laut dem Landesuntersuchungsamt bei 11,0 (Donnerstag: 11,6), im Kreis unverändert bei 5,2, in Frankenthal unverändert bei 2,1, in Speyer bei 0 (2,0). Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.