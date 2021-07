Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Ludwigshafen am Wochenende leicht gestiegen: von 9,9 am Freitag auf 15,7 am Sonntag, wie das Landesuntersuchungsamt vermeldet. Von 5,2 auf 6,5 kletterte der Wert im Rhein-Pfalz-Kreis, von 6,2 auf 8,2 in Frankenthal. Unverändert ist der Wert in Speyer mit 15,8. Bei 17,4 liegt der Wert in Mannheim. Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

55 (+1) akute Corona-Fälle gibt es der Behörde zufolge derzeit in Ludwigshafen, 52 (+2) sind es im Landkreis, 9 (+1) in Frankenthal und 8 (+2) in Speyer.