Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ludwigshafen lag am Montagmittag laut Landesuntersuchungsamt bei 53,4 und damit noch immer über der nächsten wichtigen Marke von 50. Im Vergleich zum Sonntag (51,7) ist die Inzidenz leicht angestiegen. Sie gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Montag bei 19,4 (Sonntag: 18,8).

