Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 70,1 (Sonntag: 77,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 75 (68,5), in Frankenthal bei 100,5 (106,7) und in Speyer bei 136 (116,3). Mit Einführung des neuen Warnstufensystems ist auch die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ relevant geworden. Dieser Wert lag am Montag bei 1,7 (Sonntag: 1,4). Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 3,18 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. In der Summe bedeuten die angegebenen Werte, dass sich Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis weiterhin in Stufe 1 des Warnsystems befinden.