In der Stadt Ludwigshafen ist der Corona-Inzidenzwert am Dienstag erstmals seit 24. Februar wieder unter die 50er-Marke gefallen, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Das Landesuntersuchungsamt meldete 48,8 Neuinfektionen (binnen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Stadtgebiet wurden 325 akute Fälle registriert. Seit Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr sind rund 10.500 Infektionen registriert worden. 329 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Bleibt der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge stabil unter 50, kann die Kommune weitere Lockerungen vornehmen. So werden dann wieder Veranstaltungen möglich und auch im Sport fallen Auflagen weg. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis ist die Inzidenz schon länger unter der kritischen Marke. Dort wurde am Dienstag ein Wert von 21,3 gemeldet (124 akute Fälle).

Weitere Lockerungen in Mannheim

Bei 23,2 liegt der aktuelle Inzidenzwert in Mannheim. Am fünften Tag in Folge liegt der Wert damit unter 35. Deshalb gelten ab Mittwoch weitere Lockerungen. Die Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen und Einrichtungen, wie zum Beispiel Freibäder, entfällt. Das bedeutet auch, dass für den Besuch von Freibädern kein Test-, Impf-, oder Genesungsnachweis mehr notwendig ist. Die digitale Datenerfassung der Besucherinnen und Besucher ist weiterhin notwendig, dies erfolgt unter anderem beim Online-Ticketing unter www.schwimmen-mannheim.de.

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis gestern Nachmittag, 16 Uhr, neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit in der Quadratestadt auf insgesamt 16.242.