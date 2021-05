Auf 117,8 ist der Corona-Inzidenzwert (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) für Ludwigshafen am Donnerstag angestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Am Mittwoch lag er bei 107,4. Ein wichtiger Wert für mögliche Lockerungen ist die 100. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 52,4 und entspricht damit exakt dem Wert des Vortags. Dort gibt es 343 aktuelle Corona-Fälle, in der Stadt Ludwigshafen sind es 675.