Die Corona-Zahlen liegen in Ludwigshafen weiterhin über den Warnmarken. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag einen Inzidenzwert von 52,2 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Im Stadtgebiet gibt es demnach 177 akute Fälle. Weil die 35er-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, gelten Einschränkungen des öffentlichen Leben, etwa die Begrenzung von Freiluftveranstaltungen auf 500 Personen. In geschlossenen Räumen dürfen sich nur maximal 350 Menschen aufhalten. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Lage entspannter, hier liegt die Inzidenz bei 19,4 (81 akute Fälle). Dass eine Impfung schützt, belegen Zahlen des Klinikums Ludwigshafen. Dort werden aktuell nur ungeimpfte Covid-Patienten behandelt.