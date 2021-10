Erstmals seit vier Wochen ist die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen wieder über die 100er-Marke geklettert. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch 107,2 Neuinfektionen binnen sieben Tage (bezogen auf 100.000 Einwohner). Im Stadtgebiet wurden 493 akute Fälle gezählt (plus 50 im Vergleich zum Vortag). Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Wert bei 90,5 (411 akute Fälle). Noch gilt Stufe 1 des dreistufigen Warnsystems, das neben der Inzidenz auch die Anzahl der Covid-Patienten in Kliniken berücksichtigt. In der Vorder- und Südpfalz liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 4 (Vortag 3,1). Hier liegt die nächste Warnmarke beim Wert 5.