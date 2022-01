Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen steigt weiter kräftig: Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag 691,9 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Das ist ein erneuter Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Aktuell sind 2852 Fälle im Stadtgebiet registriert. Innerhalb eines Tages sind 371 Fälle dazugekommen. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Inzidenz auf 632,6 gestiegen (2164 akute Fälle). Am stärksten betroffen ist weiterhin die Altersgruppe unter 20 Jahren, mit Inzidenzwerten von über 1000. Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,96 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,42).