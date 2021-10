Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 65,5 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Nach Angaben des Max-Planck-Instituts lag der Schwerpunkt in der vergangenen Woche erneut bei jüngeren Menschen: Demnach wurden 28 Infektionen bei Kindern registriert. In der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren waren es 39 Fälle in der Gruppe zwischen 35 und 59 Jahren waren es 47 Fälle. Bei den über 60-Jährigen gab lediglich sieben Infektionen. Grund: Bei den Senioren ist die Impfquote am höchsten, daher gibt es in dieser Gruppe weniger Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen mittlerweile 337 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben. Vergangene Woche haben Mediziner aus Ludwigshafen und der Region die Bevölkerung zu Schutzimpfungen aufgerufen. Am Dienstag machte der Impfbus des Landes in Mundenheim Station. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 69,8. Im Klinik-Versorgungsgebiet Rheinpfalz liegt die Hospitalisierungsinzidenz bei 2,1. Der Wert gibt für die Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen an (bezogen auf 100.000 Einwohner). Ludwigshafen sowie der Landkreis liegen weiterhin in Stufe 1 des dreistufigen Warnsystems.