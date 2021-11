In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 326,3 (Vortag: 296,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 377,4 (372,8), in Frankenthal bei 317,9 (330,3) und in Speyer bei 473,0 (409,9).

Zur entscheidenden Messgröße in der Pandemiebekämpfung ist mit Inkrafttreten der neuen rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung die landesweite „7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz“ geworden. Am Mittwoch liegt dieser Wert bei 3,43. Er gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Aktuell gilt in der Innengastronomie, in Kultureinrichtungen, bei Friseuren, aber auch in Sportstudios und Freizeitparks die 2G-Regel. Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene, Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Jugendliche zwischen zwölf und 17, die nicht geimpft sind, müssen einen negativen Test vorweisen.

Die nächsten Warnstufen werden erreicht, wenn die „7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz“ beim Wert sechs und danach bei neun liegt. Was dann passiert, ist derzeit allerdings noch offen.