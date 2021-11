In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 195,3 (Vortag: 212,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 211,9 (237,8), in Frankenthal bei 186,7 (199) und in Speyer bei 244,3 (297,5). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Donnerstag beim Wert 3,9 (3,3). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 6,48 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,99).

Aktuell gilt damit in Ludwigshafen sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis noch immer Warnstufe 1. Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung aber schon angekündigt, dass die Corona-Warnstufen künftig schärfer gefasst werden sollen und ab kommender Woche vermutlich landesweit die Warnstufe 2 eingeführt wird.