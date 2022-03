Die Corona-Inzidenz lag in Ludwigshafen am Dienstag bei 937,1 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Wie das Landesuntersuchungsamt weiter mitteilt, gibt es aktuell 6249 Fälle im Stadtgebiet. Innerhalb von 24 Stunden sind 422 weitere Infektionen hinzugekommen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 1059,7. Im Kreisgebiet sind 5865 akute Fälle registriert. Dort sind im Vergleich zum Vortag 409 Neuinfektionen hinzugekommen. In beiden Kommunen sind die Inzidenzwerte im März mit Schwankungen unterm Strich wieder gestiegen. Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 1747,1 (Vortag: 1713,1). Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,20 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,50). Dieser Wert stellt dar, wie viele Corona-Infizierte in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.