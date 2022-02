In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 1159,0 (Vortag: 1125,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 984,1 (889,2), in Frankenthal bei 1134,4 (1003,1) und in Speyer bei 1074,1 (983,4). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1141,2 angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,09 (6,26).

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es nach wie vor bei Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Ludwigshafen aktuell bei 1844,37, für den Rhein-Pfalz-Kreis wird der Wert 1656,98 angegeben. Zum Vergleich: Bei den Über-80-Jährigen liegt die Inzidenz in Ludwigshafen bei 366,54, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 215,83.