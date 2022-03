Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag bei 1389,7. Derweil werden für Städte, die im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis liegen, weiterhin niedrigere Inzidenzwerte gemeldet. Das LUA gibt für Ludwigshafen am Dienstag den Inzidenzwert 837,4 (Vortag: 897,7) an, für den Rhein-Pfalz-Kreis 913,7 (918,2), für Speyer 1003,1 (991,3) und für Frankenthal 1085,1 (1076,9). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,53 (7,11). Für das Stadtgebiet Ludwigshafen werden derzeit insgesamt 5094 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Kreis sind es dem LUA zufolge 4725. Der Landesimpfbus hält diese Woche im Kreis – und zwar am Samstag, 19. März, 10 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus Fußgönheim, Hauptstraße 62. Geimpft wird ohne Termin, laut Landesregierung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna zur Verfügung.