In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 1125,4 (Vortag: 1092,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 889,2 (845,9), in Frankenthal bei 1003,1 (935,4) und in Speyer bei 983,4 (967,7). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1144,8 angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,26 (6,24).

Der Landesimpfbus macht am Freitag, 11. Februar, 9 bis 17 Uhr, Halt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, Ernst-Boehe-Straße 4; am Samstag, 12. Februar, kann man sich ohne Termin von 9 bis 17 Uhr an der protestantischen Matthäuskirche in der Waltraudenstraße 34 impfen lassen.

Derweil teilen die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon mit, dass nach vorliegenden Informationen der Anteil der vollständig geimpften beziehungsweise genesenen Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen Ludwigshafens bei 92,83 Prozent liege. Rheinland-Pfalz sei eines der ersten Bundesländer gewesen, das den Impfstatus von Mitarbeitern sowie Bewohnern in den Einrichtungen vor Ort verpflichtend abgefragt hat.