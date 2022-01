In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 311,2 (276,4) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 246,2 (199,7). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,56 pro 100.000 Einwohner (2,06).

Auch in der kommenden Woche wird es in Ludwigshafen Sonderimpfaktionen gegen Covid-19 geben. Ohne vorherige Anmeldung kann man sich etwa von Montag bis Freitag zwischen 9 und 13 Uhr im Ärztehaus „Haus der Gesundheit“ in der Gartenstadt impfen lassen (Leininger Str. 53). Wie die Verantwortlichen mitteilen, stehen für die Immunisierung die Vakzine von Biontech und Moderna zur Verfügung. Eine sogenannte „Neujahrsimpfaktion“ gibt es am Montag, 10. Januar, auch im Lusanum in der Yorckstraße 1. Geimpft wird ohne Anmeldung im Ärztlichen Versorgungszentrum Dr. Landmann und Kollegen von 8 bis 16 Uhr. Wie die Organisatoren mitteilen, sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Mitzubringen sind: Impfausweis, Krankenkassenkarte, Anamnesebogen und die Einwilligung zur Impfung mit einem mRNA-Impfstoff.