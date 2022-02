In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 1106,3 (Vortag: 1010,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 792,9 (706,9), in Frankenthal bei 894.4 (795,9) und in Speyer bei 869,1(691,7). Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.137,4 angegeben. Nach Impfstatus aufgeschlüsselt liegt sie in Rheinland-Pfalz bei 523,9 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2851,3 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt aktuell 5,80 (5,49).

In dieser Woche macht der Landesimpfbus zweimal Halt in Ludwigshafen: Am Freitag, 11. Februar, steht er von 9 bis 17 Uhr an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, Ernst-Boehe-Straße 4; am Samstag, 12. Februar, kann man sich ohne Termin von 9 bis 17 Uhr an der protestantischen Matthäuskirche in der Waltraudenstraße 34 impfen lassen. Es stehen die Vakzine von Biontech, Moderna (mRNA) und Johnson & Johnson zur Verfügung. Mitzubringen ist ein Ausweis.