Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 693,1 und damit deutlich unter dem Wert von Freitag (844,9). Allerdings sind niedrigere Werte an den Wochenenden üblich. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt das an weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen. Die Aussagekraft der tagesaktuellen Neuinfektionen sei deshalb „am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt“, heißt es vom RKI. Zudem seien Gesundheitsämter am Wochenende nicht gesetzlich verpflichtet, Werte zu übermitteln. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Sonntag bei 827,8 (Freitag: 958,3). Dort sind derzeit 5956 aktuelle Fälle gemeldet, in Ludwigshafen sind es laut LUA 6183. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Rheinland-Pfalz lag am Sonntag bei 8,44, am Freitag bei 8,37. Sie gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.