In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 247,5 (290,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 228,8 (254,0). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 326,4 angegeben, gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt sie in Rheinland-Pfalz bei 223,2 pro 100.000 geimpften Personen und bei 584,7 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,68 pro 100.000 Einwohner (2,61).

Ab Freitag gibt es Lockerungen bei der in der Gastronomie oder auch in Fitnessstudios geltenden 2G-Plus-Regel – und zwar für frisch Geimpfte sowie Genesene. Von der Testpflicht ausgenommen werden der Landesregierung zufolge all jene, die vor weniger als drei Monaten die Zweitimpfung bei Biontech, Moderna und Astrazeneca, oder die Erstimpfung bei Johnson & Johnson erhalten haben. Keinen negativen Test im Rahmen der 2G-Plus-Regelung mehr vorweisen müssen auch Personen, deren Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Bislang galt die Ausnahme von der Testpflicht nur für Personen mit einer Auffrischungsimpfung („Boosterimpfung“).