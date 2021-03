Die Inzidenzwerte in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis steigen weiter an und liegen nun ganz klar jenseits der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt und Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen. Der Kreis hat am Montag auch schon reagiert. Aus dem Ludwigshafener Rathaus war bis zum Montagnachmittag nichts zu hören. Für Ludwigshafen meldete das Landesuntersuchungsamt 32 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist damit am Montag auf 78,4 gestiegen (Sonntag: 67,3). Noch deutlicher ist der Trend im Kreis: Hier gibt es 31 weitere Infektionen, womit die Inzidenz nun bei 92,5 liegt (Sonntag: 78,3). In Stadt und Kreis hält der Anstieg seit geraumer Zeit an. Die Stadt Ludwigshafen war zuletzt am 24. Februar bei einem Wert unter 50. Im Kreis war dies am 6. März zuletzt der Fall, aber nur für einen Tag. Davor hatte sich der Rhein-Pfalz-Kreis bis 2. März für längere Zeit unter 50 halten können.