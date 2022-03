In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 970,1 (Vortag: 932,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 1004,8 (991,9), in Frankenthal bei 984,6 (914,9) und in Speyer bei 1034,7 (1036,6). Auch landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen und wird mit 1615,3 (1580,3) angegeben.

Dass die Werte in der Vorderpfalz nach wie vor deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückzuführen, dass die Gesundheitsämter derzeit keine einheitliche Registrierung von Corona-Verdachtsfällen und PCR-Tests vornehmen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz 7,57 (6,79).