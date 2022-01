In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 561,6 (482,2) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 482,1 (420,0). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84 pro 100.000 Einwohner (3,34). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen in Rheinland-Pfalz liege mittlerweile bei 89,1 Prozent.

Deutlich erhöhte Inzidenzwerte gibt es derzeit insbesondere bei den Jüngeren. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Ludwigshafen aktuell bei 984, bei den 15- bis 34-Jährigen beträgt sie 650. Für den Rhein-Pfalz-Kreis werden diese beiden Werte mit 990 und 629 angegeben. Das Impfen ohne Anmeldung ist derzeit unter anderem beim Deutschen Roten Kreuz in der August-Heller-Straße 12 möglich: Am 20., 21., 27. und 28. Januar, jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Moderna, wie die Verantwortlichen mitteilen.