Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt laut Landesuntersuchungsamt am Mittwoch bei 9,9 (Vortag: 9,3) Demzufolge gibt es im Stadtgebiet derzeit 52 aktuelle Fälle. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wird der Inzidenzwert mit 6,5 angegeben (Vortag: 9,1), bei 6,2 (Vortag: 4,1) liegt der Wert in Frankenthal, bei 25,7 (Vortag: 27,7) in Speyer. Aus den Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis wurden am Mittwoch keine Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mannheim liegt am Mittwoch bei 10,3 (Vortag: 8,4).