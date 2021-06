Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen unter der 50er-Marke: Für Donnerstag meldet das Landesuntersuchungsamt den Wert von 48,8. Sollte die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter der 50er-Marke bleiben, kommt es zu weiteren Lockerungen. Ab dem übernächsten Tag, also Mitte nächster Woche, wären (unter Auflagen) dann zum Beispiel Kulturangebote im Freien mit bis zu 250 Personen erlaubt. Außerdem dürfte mit bis zu 20 Personen im Außen- und mit bis zu zehn Personen oder 25 Kindern im Innenbereich Sport gemacht werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt am Donnerstag bei 24,6. in Frankenthal beträgt der Wert 26,7.