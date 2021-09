Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Donnerstag bei 92,1 (Vortag: 95,0), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 69,1 (Vortag: 61,4) und in Frankenthal bei 137,4 (Vortag: 123,1). Mit Einführung des neuen Warnstufensystems – das neben der Inzidenz zwei weitere Leitindikatoren in den Fokus rückt – ist auch die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ relevant geworden. Dieser Wert liegt am Donnerstag bei 0,8 (Vortag: 0,3). Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Den ebenfalls wichtigen Leitindikator „Anzahl Intensivbetten“ beziffert das Landesuntersuchungsamt wie folgt: Rheinlandpfalzweit sind 4,22 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 4,28). In der Summe bedeuten die angegebenen Werte, dass sich Ludwigshafen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis in Stufe 1 des neuen Warnsystems befinden.