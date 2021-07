Wie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch meldet, liegt der Corona-Inzidenzwert in Ludwigshafen bei 8,7 (Vortag: 9,3). Demzufolge liegen im Stadtgebiet derzeit 57 akute Fälle vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) im Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 21,3 (Vortag: 16,8), in Speyer bei 17,8 (13,8), für Frankenthal wird der Wert 4,1 (6,2) angegeben.