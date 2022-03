Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nochmals leicht gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag bei 1375,8. Derweil werden für Städte, die im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis liegen, weiterhin zum Teil deutlich niedrigere Inzidenzwerte gemeldet. Das LUA gibt für Ludwigshafen 800,9 an (Vortag: 768,4), für den Rhein-Pfalz-Kreis 836,8 (795,5), für Speyer 940,1 (912,5) und für Frankenthal 949,7 (886,2). Ein technischer Fehler könne als Grund für die vergleichsweise niedrigen Inzidenzen in der Region rund um Ludwigshafen ausgeschlossen werden, heißt es auf Nachfrage seitens des LUA. Vielmehr sieht es so aus, als sei es die nicht einheitliche Registrierung von Corona-Verdachtsfällen und PCR-Tests aufseiten der Gesundheitsämter, die zu den aktuell großen Unterschieden bei den Inzidenzwerten beiträgt.

Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 7,54 (7,69).