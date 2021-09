Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Donnerstag bei 185,8 (Vortag: 188,7). Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Für den Rhein-Pfalz-Kreis wird der Inzidenzwert mit 77,6 angegeben, in Frankenthal liegt er bei 90,2. Die Corona-Inzidenz in Speyer liegt am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 142,4. Der Wert gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.