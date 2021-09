Auf hohem Niveau und nach wie vor unverändert beim Wert 145,7, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Ludwigshafen. Wie das Landesuntersuchungsamt am Freitag mitteilt, gibt es derzeit 646 aktuelle Fälle. Schaut man auf die nach Altersklassen unterteilte Darstellung des Göttinger Max-Planck-Instituts, dann lässt sich zur Situation in Ludwigshafen Folgendes sagen: Den derzeit höchsten Inzidenzwert weißt mit 275,19 die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen auf, der zweithöchste Wert, nämlich 234,92, wird für die 15- bis 34-Jährigen angegeben. Im Kreis sowie in den umliegenden Städten zeichnet sich derweil ein Abwärtstrend in Sachen Inzidenz ab. Der am Freitag vom Landesuntersuchungsamt für den Rhein-Pfalz-Kreis angegebene Wert liegt bei 62,7 (Vortag: 70,5), in Frankenthal liegt die Inzidenz bei 112,8 (Vortag: 139,5). Auch in Speyer ist der Wert mit 112,7 niedriger als am Vortag (136,5).