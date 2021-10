Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 79,4 (Vortag: 78,8) im Rhein-Pfalz-Kreis bei 67,2 (60,1) und in Frankenthal bei 92,3 (129,2). Mit Einführung des neuen Warnstufensystems – das neben der Inzidenz zwei weitere Leitindikatoren in den Fokus rückt – ist auch die Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ relevant geworden. Dieser Wert liegt am Freitag bei 1,9 (2,0). Er gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Der Anteil der landesweit mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten konnte am Freitag aufgrund fehlender Daten vom Landesuntersuchungsamt nicht angegeben werden.

In Ludwigshafen sind die für Kinder und Jugendliche angegebenen Inzidenzwerte am höchsten: Laut des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der unter Fünfjährigen aktuell bei 134,81. Den mit 117,10 zweithöchsten Inzidenzwert in Ludwigshafen weist die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen auf.

Für Schüler, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, gibt es in Ludwigshafen ein neues Impfangebot. Noch bis 12. November vermittelt das Landesimpfzentrum Impftermine für Schüler ab zwölf Jahren. Hierzu können sich die Jugendlichen und ihre Eltern beim Landesimpfzentrum melden: unter Telefon 0621 504-6702-6703, jeweils montags bis freitags, von 9 bis 16 Uhr. Die Mitarbeiter organisieren dann die Termine für die Schüler bei niedergelassenen Ärzten. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech.